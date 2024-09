Se state cercando una nuova promozione da attivare sul vostro numero di telefono, magari sottoscrivendone uno nuovo o effettuando la portabilità certamente un’opzione che dovete prendere in considerazione è rappresentata da ho. Mobile, l’operatore viola infatti costituisce una certezza assoluta nel mondo dei provider italiani del momento che da tantissimi anni offre tantissime soluzioni a tutti coloro che desiderano attivare una nuova promozione sul proprio smartphone, il provider infatti offre possibilità dei prezzi stratificati e ricche di tutto il necessario per avere un’esperienza completa e soddisfacente.

Sulla scia di quanto detto sopra, il provider ha messo a disposizione sul proprio sito Internet tre promozioni pensate per accontentare ogni tipologia di utente con tutto il necessario per avere un’esperienza completa, ma allo stesso tempo prezzi competitivi per consentire l’accesso ad ogni tipologia di utente in base alle proprie necessità economiche.

Tre super promo per tutti

Le promo di cui vi parliamo oggi sono nello specifico tre, si tratta di formule all Inclusive che differiscono solo per alcune piccole differenze, la prima a 6,99 € al mese offre minuti ad SMS illimitati verso tutti con 150 GB di traffico dati in 4G, la seconda invece a 8,99 € al mese garantisce anch’essa minuti ed SMS illimitati, ma aumenta il numero di giga a 200, Per ultima abbiamo invece la promo a 11,99 € al mese che garantisce ancora una volta minuti ed SMS illimitati accompagnati però da 250 GB di traffico dati connettività 5G.

Un altro aspetto in comune delle seguenti promozioni e il costo di attivazione che ammonterà a 2,99 € per i nuovi numeri o se effettuate la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, anche il costo della Sim fisica o di attivazione della eSIM sarà completamente zero e potrete scegliere voi di quale servizio usufruire in base al vostro smartphone.

Se dunque siete interessati, i passi da seguire sono molto semplici, basta recarvi sul sito ufficiale del provider e optare per la promozione che più preferite.