Il noto operatore dei colori gialli, Fastweb, è salito recentemente sulla cresta dell’onda grazie al premio ricevuto per la quarta volta di provider con la rete Internet più veloce d’Italia, risultato ovviamente merito dei lunghi anni di investimenti fatti sulla propria infrastruttura che hanno consentito all’operatore di creare un vero e proprio predominio, almeno per quanto riguarda la velocità della sua connessione.

Ovviamente ora la connessione Internet è uno dei punti forti sul quale il provider imbastisce la propria strategia di attacco al mercato, ecco dunque perché le sue promozioni sono sempre farcite di giga e soprattutto rigorosamente in connettività 5G, sul suo sito ufficiale ne sono disponibili varie e sono tutte decisamente convenienti.

Vediamo insieme nel dettaglio la promozione più venduta attualmente da Fastweb e che cosa offre.

Tutto in quantità e all’avanguardia

La promozione presente sul sito ufficiale di Fastweb più venduta rispetto alle altre garantisce a 9,95 € al mese, 200 GB di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti è un costo di attivazione completamente gratuito, come se non bastasse, avrete la possibilità di scegliere in maniera completamente indipendente se ricevere una Sim fisica a casa oppure attivare una eSIM, il tutto in modo completamente gratuito, l’unico vincolo che dovete prendere in considerazione riguarda il vostro smartphone che deve ovviamente supportare le eSIM nel caso vogliate optare per la seconda scelta.

Attualmente è una delle promo più convenienti dal momento che garantisce la connessione 5G attiva di default a meno di 10 € al mese e ovviamente consente di accedere alla rete più veloce d’Italia, con prestazioni decisamente di altissimo livello come attestato da Ookla nei suoi test.

Se dunque siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Fastweb per attivare la promozione sottoscrivendo un nuovo numero di telefono o effettuando la portabilità, facilmente e in pochi passi.