Un prezzo complessivamente molto più basso del normale vi attende sull’acquisto di Honor Magic 6 Lite su Amazon, la promozione che oggi è disponibile riduce la spesa di circa 150 euro sul listino iniziale, senza apportare particolari modifiche alle prestazioni o alla scheda tecnica.

Il prodotto parte da un display da 6,78 pollici di diagonale, un Super AMOLED che raggiunge un refresh rate di ben 120Hz complessivi, dimostrando a tutti gli effetti di essere complessivamente di livello superiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Nella parte posteriore è possibile trovare una tripla fotocamera, in particolar modo sono disponibili tre sensori differenti, di cui un principale da 108 megapixel, capace di raggiungere scatti di livello superiore al normale.

Honor Magic 6 Lite: lo sconto è da non perdere

Il prezzo di vendita di questo smartphone è tutt’altro che elevato, in confronto alle specifiche tecniche e alle prestazioni che è in grado di offrire, proprio perché ad oggi l’utente si ritrova a poter spendere solamente 244,35 euro per il suo acquisto, con alle spalle una riduzione del 39% sul listino originario, che era previsto di 399 euro. Acquistatelo subito a questo link.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, è indubbio che la nostra attenzione venga sin da subito catturata da un design molto moderno ed accattivante, la cover posteriore è veramente elegante, al centro trova posto il modulo delle fotocamere, disposto circolarmente, con tutti i sensori che vanno a contornare la grande scritta Matrix centrale. L’attenzione al dettaglio e alla prestazioni la possiamo ritrovare anche nella batteria da 5300mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare lo smartphone anche per lunghe sessioni, oltre al solito ottimo sistema operativo Android, aggiornato alla versione 13 (ma con la promessa di aggiornamenti sempre più frequenti).