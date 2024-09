Gli utenti che intendono cambiare gestore e sono alla ricerca di una promo vantaggiosa e ricca hanno a loro disposizione una possibilità davvero allettante. Si tratta della nuova offerta Fastweb Mobile che permette di ottenere una connessione 5G ad un prezzo molto conveniente.

Nel dettaglio, la promo presentata dall’operatore, mette a disposizione di tutti gli utenti minuti illimitati, 100 SMS e ben 150 GB di traffico dati in 5G. Un pacchetto davvero imperdibile.

Fastweb Mobile: i dettagli della super offerta

La promo è attivabile online, utilizzando l’apposita pagina dedicata sul sito web ufficiale dell’operatore. Gli utenti, prima di procedere, possono decidere se richiedere un nuovo numero o la portabilità di quello attuale.

Come anticipato, l’offerta Fastweb Mobile comprende minuti illimitati. Quest’ultimi sono utilizzabili per le chiamate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali. Inoltre, sono compresi minuti illimitati, 100 SMS e 11GB in roaming in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Si tratta di un’opzione particolarmente vantaggiosa soprattutto per tutti gli utenti che amano viaggiare e lo fanno spesso.

Quando procedono con l’attivazione gli utenti possono decidere se optare per una SIM tradizionale o una eSIM. Le condizioni sono le medesime e non sono richiesti costi extra. L’offerta prevede un costo mensile di 7,95euro. un prezzo molto più che conveniente. Inoltre, è previsto il pagamento di 10 euro per l’attivazione. La consegna della scheda, invece, è sempre gratuita.

Gli utenti che decidono di passare a Fastweb, con l’attivazione dell’offerta Mobile, possono acquistare anche un nuovo smartphone. È possibile procedere tramite finanziamento e l’opzione di pagare a rate. Per procedere è necessario recarsi in uno dei negozi dell’operatore e richiedere tale opzione. Si tratta di un ulteriore vantaggio che non fa che arricchire la proposta di Fastweb.

Considerando quanto detto, se si è interessati alle opzioni messe a disposizione dall’operatore in giallo, è consigliabile procedere con l’attivazione il prima possibile per non perdere l’occasione.