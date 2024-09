Il kit da balcone Bluetti sta per arrivare sul mercato con una nuova versione. Quest’ultima è stata presentata durante l’IFA di Berlino e arriverà presto anche in Italia. Le normative italiane hanno spinto molte aziende a presentare delle rivisitazioni. Nello specifico, si fa riferimento alle norme che impongono un limite di 800 Watt per i sistemi plug&play. Per questo motivo, il nuovo sistema Bluetti presenta un microinverter che accetta al massimo 1000W di pannelli. Inoltre, è disponibile un modulo per agganciare un sistema di accumulo. Inoltre, sono presenti anche prese intelligenti che si occupano di gestire i carichi. Il prodotto presentato da Bluetti è molto più flessibile, dettaglio che ha permesso di tenerne basso il costo.

Bluetti presenta un nuovo kit che arriverà anche in Italia

La nuova generazione di kit grazie alla presenza di un nuovo ottimizzatore permette, su base annua, di risparmiare circa il 25% in più di energia. Il sistema di Bluetti non dispone di meter da attaccare al quadro. Il dispositivo sfrutta diverse prese smart Wi-Fi da attaccare ai carichi. L’energia immagazzinata dalla batteria è erogata solo a prodotti collegati alla presa smart. Sembra però che Bluetti stia lavorando sodo per integrare il meter che potrebbe arrivare nel 2025. Ciò permetterebbe di integrare il sistema fotovoltaico con l’intera casa indipendentemente dalla presenza di prese smart.

Oltre al nuovo kit, Bluetti ha presentato un’ulteriore coppia di prodotti. Si tratta di batterie sottili accompagnate da uno zaino da trekking, denominati Handsfree PowerStation. Al momento, sono solo dei brevetti, ma sembra che verranno resi disponibili in diverse capacità. Nello specifico, la più grande arriverà a 512 Wh. Si tratta di batterie giganti con uscite a corrente continua e alternata fino a 700W. Si tratta dunque di dispositivi simili a quelli già realizzati da Bluetti, ma con una caratteristica distintiva. Le nuove batterie hanno una forma pensata per permettere agli utenti di trasportarle in uno zaino. Non è ancora chiaro quando verranno rese disponibili sul mercato.