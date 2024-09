Tutti gli operatori ogni mese aggiornano i proprietari di offerte proponendo all’utenza svariate possibilità alle quali accedere per trovare l’offerta che maggiormente si avvicina alle proprie esigenze sia in termini di caratteristiche che in termini di esigenze economiche.

Ovviamente ogni operatore propone delle offerte basate sui propri punti forti, c’è chi offre tantissimi giga, chi valanghe di minuti ed SMS e chi invece punta su una velocità di connessione Internet davvero ineguagliabile, proprio questo è il caso di Fastweb che per la quarta volta è stata eletto il provider con la rete Internet più veloce in Italia, tutto merito dell’infrastruttura ben strutturata che annovera tra le proprie fila anche il 5G.

Ecco dunque che il provider dei colori giallastri ha deciso di non c’era un’offerta perché non va a spese e vuole tutto incluso senza nessun tipo di compromesso per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione, scopiamo insieme le sue caratteristiche.

Tutto ciò di cui avete bisogno

La promozione in questione garantisce che la sottoscrive ben 200 GB di traffico dati con il 5G di Fastweb, minuti limitati ed SMS illimitati verso tutti alla cifra di 9,95 € al mese, il costo di attivazione è completamente gratuito e potrete scegliere se farvi spedire una nuova Sim direttamente a casa oppure attivare la eSIM utilizzando un QR code da inquadrare con il vostro smartphone, il quale deve ovviamente supportare questo formato digitale di Sim.

Come potete intuire da soli il 5G è incluso nel prezzo senza nessun costo aggiuntivo da corrispondere, ciò di conseguenza vi consente l’accesso alla rete più veloce attualmente sul mercato, ovviamente anche in questo caso il vostro smartphone deve supportare questa tipologia di connettività altrimenti vi potete tranquillamente accontentare del 4G offerto da Fastweb, ma anche da tanti altri operatori virtuali, per attivare la promozione, vi basterà ricadi sulla pagina ufficiale di Fastweb e cliccare su di essa.