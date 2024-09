Enerpoly: nuovo sviluppo per le batterie agli ioni di zinco

La sfida dell’accumulo di energia rinnovabile è diventata sempre più cruciale. Le batterie agli ioni di zinco si propongono come una promettente soluzione, e la recente apertura del Production Innovation Center (EPIC) di Enerpoly segna un importante passo avanti. Ma perché puntare su questa tecnologia? Cosa le rende così interessanti?

A differenza delle tradizionali di quelle al litio, le batterie agli ioni di zinco hanno molti vantaggi per quanto concerne l’economicità e la sostenibilità. Lo zinco è un materiale abbondante e più facile da estrarre rispetto al litio. In tal modo riduce i costi di produzione. Le batterie allo zinco hanno anche bisogno di meno manutenzione. Esse sono in grado di funzionare anche a temperature più basse o più alte. Questo le rende adatte a molteplici applicazioni industriali e domestiche.

Più sostenibilità con le batterie allo zinco

L’impatto ambientale è uno degli aspetti centrali che spinge verso l’adozione di batterie agli ioni di zinco. L’estrazione del litio, infatti, comporta l’uso di grandi quantità di acqua e processi tremendamente inquinanti. Al contrario, lo zinco richiede minori risorse naturali. Grazie all’impiego di elettroliti a base d’acqua queste batterie sono poi non infiammabili, il che riduce drasticamente il rischio di esplosioni e incendi.

La vera sfida resta ancora la densità energetica. Al momento, le batterie al litio superano quelle allo zinco in questo campo. I vantaggi economici e la maggiore durata al contempo compensano questa differenza, rendendo le batterie agli ioni di zinco un’opzione valida per l’accumulo energetico a lungo termine. L’impianto EPIC, situato a nord di Stoccolma, sarà il centro nevralgico della produzione di batterie agli ioni di zinco di Enerpoly. Grazie ad una capacità produttiva prevista di 100 MWh all’anno entro due anni, questa fabbrica sarà il clou per l’accumulo di energia sostenibile. Enerpoly ha anche annunciato che collaborerà con partner europei per progetti pilota su larga scala. Cercherà in ogni modo di dimostrare l’efficacia dello zinco in diversi campi. La transizione verso soluzioni energetiche più verdi è ormai inevitabile. Sarà lo zinco la chiave per un futuro più sostenibile?