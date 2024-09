In estate tutti ci ritroviamo a combattere contro il fastidioso prurito provocato dalle punture di zanzare. A tal proposito, Heat It è intervenuta proponendo una soluzione che passa per i nostri smartphone. La startup tedesca ha proposto sul mercato un dispositivo molto piccolo, in grado di lenire il prurito da punture. Ma come funziona?

Heat It: ecco come lavora il sistema contro il prurito

Il nuovo dispositivo, molto piccolo, può essere attaccato al portachiavi. Quest’ultimo sfrutta la batteria degli smartphone per generare una fonte di calore localizzata. Quest’ultima è in grado di neutralizzare la “saliva” della zanzara, andando così a lenire in modo quasi istantaneo il prurito che procura.

Quando gli utenti utilizzano il dispositivo per la prima volta, collegandolo alla porta dello smartphone, viene lanciato uno store. Qui sarà possibile procedere scaricando l’apposita app che permette di gestire il dispositivo. L’applicazione è disponibile sia per smartphone Android che iOS.

All’interno dell’app gli utenti hanno la possibilità di selezionare diversi parametri. Ad esempio, viene chiesto se ad usare il dispositivo è un adulto o un bambino. Inoltre, è possibile indicare se c’è un’ipersensibilità della pelle o anche la durata richiesta per il “trattamento”.

Una volta stabiliti tutti i parametri, il dispositivo viene attivato. Quest’ultimo genera una fonte di calore localizzata che risulta essere in grado di neutralizzare le istamine che creano il prurito dovuto dalle punture di zanzare e/o insetti.

L’apparecchio è davvero molto piccolo ed è comparso sul mercato qualche anno fa. Nel tempo Heat It sta lavorando per perfezionarlo ed ora, con la versione appena presentata, sembra che il dispositivo sia ora pronto per essere distribuito anche sui mercati internazionali.

Al momento il prodotto di Heat It risulta essere disponibile in versione USB-C o Lightning. È disponibile per l’acquisto sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Il prezzo di vendita, al momento, è di circa 29,95 euro.