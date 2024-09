Ormai la tecnologia sta avanzando ininterrotta verso le più nuove scoperte ed è sempre alla ricerca dell’innovazione. Però bisogna precisare che i prodotti più performanti con il passare del tempo alzano costantemente i prezzi ed è qui che rientra la AMD X870E.

Scheda madre che sta aspettando solo il suo futuro lancio e che sta attualmente alzando il proprio prezzo.

AMD X870E, un aumento del prezzo?

Ormai da alcune fonti si sono svelati i prezzi della nuove schede madri Asus aventi dei chip X870 e X870E, prendendo anche in considerazione il lancio dei chipset AMD previsto per il 30 settembre. Questi prezzi pubblicati indicherebbero un significativo aumento del prezzo per il lancio.

I relativi prezzi presi in questione della nuova AMD X870E, a quanto pare rispetto i processori recenti come AMD Ryzen 9000, i quali sono stati lanciati ad un prezzo più basso rispetto la serie precedente ovvero i Ryzen 7000. Essi mostrano un trend verso l’aumento. Prezzi che attualmente sono dietro quelli dei chip Arrow Lake di Intel che attualmente stanno gestendo dei prezzi di lancio molto più alti.

Al momento però ancora non si sa se i futuri prezzi indicati includeranno con quelle cifre anche l’IVA. Uno dei fattori che dovrebbe essere calcolato, visto che in alcuni paesi europei la stessa imposta potrebbe anche superare ben il 20%.

Purtroppo come tutte le cose la conferma dei relativi prezzi delle future AMD X870E la avremmo solo con il lancio delle future schede madri. Specificando al meglio così ai vari utenti in cosa e quanto dovranno investire per ottenere delle migliori prestazioni con i nuovissimi processori AMD. Normalmente oltre a questo sicuramente le future schede madri non dovranno fallire tutte le aspettative che si sono create in tutto questo tempo, rendendo così soddisfatti tutti i clienti che avranno l’onore di comprarla e poterla provare.