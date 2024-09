WhatsApp, noto per le sue robuste caratteristiche di privacy e le numerose funzionalità, nonostante tutto, lascia spesso gli utenti alla ricerca di alternative. Diverse applicazioni di terze parti, facilmente reperibili online, offrono soluzioni che aggirano alcune limitazioni imposte dalla piattaforma di messaggistica. Queste applicazioni si integrano con WhatsApp e cercano di offrire funzionalità aggiuntive che molti utenti considerano più flessibili o utili.

Le app di terze parti utili su WhatsApp

Tra queste, spicca Whats Tracker, uno strumento che consente di monitorare l’orario esatto in cui una persona accede a WhatsApp, anche se l’utente ha disabilitato la visualizzazione dell’ultimo accesso e appare offline grazie alle impostazioni di privacy. Una volta scaricata l’app, l’utente può selezionare i numeri di telefono da osservare, ricevendo notifiche ogni volta che questi entrano o escono dalla piattaforma. Alla fine della giornata, Whats Tracker fornisce un report dettagliato con tutte le attività registrate.

Per coloro che temono di perdere messaggi a causa della loro cancellazione, WAMR si presenta come una soluzione efficace. Questa applicazione memorizza i contenuti dei messaggi di WhatsApp non appena arrivano come notifiche. Se un messaggio viene successivamente eliminato, l’utente può comunque accedere al suo contenuto, purché WAMR sia stata installata prima che il messaggio fosse cancellato. Senza questa precauzione, WAMR non sarà in grado di recuperare messaggi già eliminati.

Infine, per chi cerca una privacy assoluta senza rinunciare alla lettura di ogni messaggio, Unseen è l’applicazione ideale. Permette agli utenti di leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza aggiornare il loro stato di ultimo accesso. Questo significa che, anche se gli utenti non visualizzano il messaggio direttamente all’interno di WhatsApp, possono comunque leggerlo senza che gli altri sappiano se e quando lo hanno letto.

Queste applicazioni di terze parti offrono agli utenti di WhatsApp nuove opzioni per gestire la propria privacy e l’accesso alle informazioni, rispondendo a esigenze specifiche che la piattaforma di messaggistica principale non soddisfa completamente.