Molte sono le novità che attualmente stanno per aggiornare il mercato della tecnologia. Come ad esempio possiamo notare con i nuovi smartphone o i nuovi e vari dispositivi, ma anche la componentistica sta avanzando molto in fretta. Un esempio lampante può essere MSI.

La grande azienda di componenti per PC sta facendo arrivare delle nuove novità se parliamo di schede madri.

MSI, nuove schede madri?

Ci troviamo al Gamescom 2024 dove è proprio MSI ad anticipare le nuove schede madri AMD X870 e X870E, le quali hanno come obiettivo di arrivo la fine di settembre. E di parti molto interessanti ne presenta una nella parte inferiore dove si cela un connettore PCle a 8 pin.

Secondo alcune fonti che hanno approfondito questo connettore, esso dovrebbe essere stato inserito per prendersi carico delle richieste energetiche delle GPU di prossima generazione. SI sta parlando normalmente di schede video molto potenti come ad esempio la RTX 5080 e 5090.

MSI come già detto precedentemente ha voluto implementare il connettore PCle a 8 pin su varie schede madri tra cui la MEG X870E GODLIKE e molte altre. Ma a quanto pare non sembra essere l’unica ad aver compiuto tale mossa. Infatti anche ASUS ha inserito il famoso pin sulla sua ROG CROSSHAIR X870E Hero.

Questi tipi di connettori di solito si possono trovare su schede madri di alta fascia, dove essi hanno un compito preciso ovvero fornire ulteriore energia alle schede grafiche che ne richiedono di più.

Sicuramente NVIDIA con i suoi gioielli non spingerà mai la richiesta di energia sopra questo limite, però MSI vuole prevenire un futuro utilizzo, soprattutto per chi vorrà utilizzare più GPU in parallelo.

Normalmente potrebbe anche essere che MSI stia giocando di anticipo, soprattutto per le prossime generazioni di schede video. Sicuramente adesso toccherà aspettare il famoso lancio per provare e testare le nuove schede madri aventi questo connettore.