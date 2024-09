Vodafone distrugge Kena e Iliad con le SILVER fino a 200 GIGA

Tutti i gestori mobili stanno facendo del loro meglio per cominciare questa ultima ed importantissima parte dell’anno nel migliore dei modi. Il mese di settembre è partito alla grande per alcune aziende, tra le quali non poteva che figurare anche il nome di Vodafone. Il colosso colorato di rosso è infatti diventato improvvisamente quello da valutare più di tutti, siccome ha rilasciato altre offerte molto interessanti che potrebbero finire nel mirino anche degli utenti che un tempo non avevano creduto nel gestore.

Vodafone batte la concorrenza e lo fa con le Silver: ecco cosa includono al loro interno

Ogni volta che Vodafone intraprende un nuovo percorso promozionale, lo fa con delle offerte che in un modo o nell’altro riescono ad attirare i nuovi utenti. Secondo quanto riportato, il celebre gestore anglosassone ce la sta mettendo tutta per mettere all’angolo gli altri provider e questa volta vuole farlo con le sue due Silver.

Partendo dalla prima proposta, per un prezzo di soli 7,99 € ogni mese, Vodafone permette di avere minuti senza limiti con 200 SMS inclusi e 100 giga in 4G. La seconda Silver invece, quella che ogni mese costa 9,99 € per tutti gli utenti, include 150 giga oltre ai minuti e ai messaggi descritti qui in alto.

Vodafone continua a stupire e lo fa anche con le promozioni disponibili in congiunta con queste offerte mobili. Secondo quanto riportato infatti il colosso colorato di rosso vuole fare del suo meglio e per questo il primo mese viene offerto in sconto per tutti: chi sceglie una delle due Silver pagherà solo 5 € i primi 30 giorni. Si comincerà a pagare il prezzo pieno descritto poche righe più in alto solo dal secondo mese in avanti. Oltre a questo poi c’è anche un’altra sorpresa molto interessante per chi ritiene che i giga presenti nelle promo non siano troppi. Basta solo scegliere il servizio di ricarica automatica, quel famosissimo SmartPay che peraltro è gratuito al 100%. In questo modo tutti gli utenti potranno aggiungere 50 giga mensilmente alle loro offerte mobili.