Meta sta per avviare una grande trasformazione nel settore della messaggistica istantanea. Di cosa si tratta? Dell’introduzione dell’interoperabilità tra WhatsApp e Messenger. Questo cambiamento rappresenta una risposta alle nuove normative europee, in particolare al Digital Market Act. Il quale mira a garantire una maggiore apertura e integrazione tra le varie piattaforme digitali. Annunciata tramite un post dettagliato sul blog ufficiale dell’ azienda, tale innovazione permetterà agli utenti di inviare e ricevere messaggi tra WhatsApp e Messenger. Ma anche da e verso altre app di messaggistica.

Le persone, in questo modo, potranno visualizzare e rispondere ai messaggi ricevuti da altre piattaforme. Senza dover passare continuamente da un’applucazione all’altra. Ciò significa che, per esempio, un messaggio inviato tramite Telegram potrà essere letto e risposto anche attraverso WhatsApp. A condizione però che anche l’altra app utilizzata aderisca ai nuovi protocolli di interoperabilità stabiliti da Meta. Questo cambiamento promette di semplificare l’esperienza di comunicazione. Riducendo la necessità di utilizzare diverse piattaforma per poter restare connessi con i propri contatti.

Meta: funzionalità avanzate e prospettive future

L’ interoperabilità però non si limita alla semplice gestione dei messaggi. Meta ha annunciato che intende estendere questa capacità anche ad altre funzionalità più avanzate. Tra queste, ci saranno le reazioni ai messaggi, le risposte dirette, e le ricevute di lettura. Le quali consentiranno una comunicazione più ricca e interattiva tra le persone. Tale iniziativa va oltre le richieste minime del Digital Market Act. Rappresenta infatti un passo davvero fondamentale verso una maggiore integrazione delle diverse soluzioni di messaggistica.

In aggiunta, Meta ha in programma anche di estendere l’interoperabilità anche alle chiamate vocali e alle videochiamate. Questo ambizioso progetto è previsto per il 2027. Esso mira a rendere le comunicazioni vocali e video tra diverse piattaforme altrettanto fluide e integrate quanto quelle testuali. Con tutte queste modifiche, l’ azienda riesce a conformarsi perfettamente alle nuove regolamentazioni. Ma il suo obiettivo non è univoco. Meta punta a migliorare notevolmente la sua esperienza d’uso complessiva. In che modo? Offrendo una soluzione di messaggistica più unificata e versatile.