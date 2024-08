Brutte notizie per gli abbonati di Disney+. Presto potrebbero arrivare nuovi aumenti non solo per la piattaforma principale, ma anche per le altre controllate dal gruppo, ovvero ESPN ed Hulu. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla stessa Disney che ha annunciato che per il momento gli aumenti riguardano solo gli abbonamenti in USA. Le nuove impostazioni per i prezzi entreranno in vigore dal 17 ottobre. È importante sottolineare che gli aumenti potrebbero arrivare anche al resto del mondo. Situazione già presentatasi in passato.

Nuovi aumenti per Disney+

Nel dettaglio vediamo l’entità degli aumenti. Disney+ presenta un rincaro mensile di 2dollari. Mentre Hulu 2dollari per il piano con pubblicità ed 1euro per quello senza. Per ESPN si tratta di 1 dollaro. Per compensare gli abbonati a Disney+ otterranno alcuni vantaggi. Il primo riguarda l’accesso al canale ABC News Live. Inoltre, verranno introdotte diverse playlist curate da un team editoriale. Quest’ultime permetteranno agli utenti di selezionare più facilmente cosa guardare.

Nel dettaglio, la prima playlist sarà riservata ai più piccoli. Ce ne saranno poi altre quattro. Tra cui una per i contenuti stagionali, una con i classici, quella per i documentari ed infine una denominata Epic Stories dedicata ai contenuti Star Wars e Marvel.

L’arrivo della piattaforma Disney+ è avvenuto nel 2019. In cinque anni il prezzo degli abbonamenti è praticamente raddoppiato. Mentre le condizioni generali sono rimaste invariate. Dettaglio che sta causando un certo malcontento negli utenti. A ciò si aggiunge la decisione di Disney di bloccare la condivisione degli profili. Provvedimento che riguarda da vicino anche gli abbonati al servizio in Europa, compresa l’Italia. Per quanto riguarda gli aumenti, come accennato, quest’ultimi al momento riguardano solo gli USA. Purtroppo, come avvenuto in passato, non è detto che nei prossimi mesi quest’ultimi non arriveranno anche nel resto del mondo. Non resta che attendere per scoprire quali saranno le future decisioni del marchio.