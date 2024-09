Il produttore tech OnePlus sembra ormai essere quasi pronto a svelare al mondo intero il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo OnePlus 13 e, a quanto pare, il suo debutto è più vicino del previsto. Louis Lee, ovvero il presidente di OnePlus China, ha infatti da poco rivelato che il nuovo flagship sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato il prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 13, il nuovo flagship sarà annunciato il prossimo mese

A quanto pare vedremo arrivare molto presto sul mercato il nuovo smartphone top di gamma di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13. Il presidente di OnePlus China ha da poco rivelato che il nuovo flaghsip sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato durante il mese di ottobre durante un evento dedicato.

Il presidente dell’azienda ha inoltre confermato che il suo nuovo top di gamma sarà alimentato con uno dei soc flagship di ultima generazione. Questo vuol dire che quasi sicuramente troveremo a bordo l’inedito processore top di gamma di casa Qualcomm. Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Gen 4, il quale dovrebbe essere annunciato proprio a metà ottobre 2024.

Questo renderebbe il prossimo OnePlus 13 uno degli smartphone top di gamma più potenti sul mercato. Almeno inizialmente, immaginiamo che questo dispositivo sarà commercializzato per il mercato cinese. Solo successivamente, ci aspettiamo una presentazione in veste ufficiale anche a livello globale.

Manca comunque ancora qualche settimana all’arrivo ufficiale di questo nuovo top di gamma. Arriveranno sicuramente nuove informazioni di rilievo, riguardanti sia le presunte specifiche tecniche sia il possibile prezzo di vendita. Ricordiamo che già il suo predecessore, ovvero lo scorso OnePlus 12, vanta una scheda tecnica di tutto rispetto. Dal punto di vista prestazionale, su questo modello troviamo a bordo l’ex soc top di gamma Snapdragon 8 Gen 3.