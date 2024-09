NZXT ha presentato la nuova generazione del case H5 Flow pensando agli utenti che hanno bisogno di mantenere sotto controllo le temperature del proprio PC. Tuttavia, il brand ha lanciato anche il nuovo sistema di raffreddamento a liquido chiamato Kraken Elite.

Nato dalla collaborazione tra NZXT e CoolIT, il sistema punta a garantire un raffreddamento ottimale al fine di poter contare sulle massime prestazioni del setup. Il flusso del liquido è garantito dalla pompa NZXT Turbine progettata su misura per consentire un ricircolo continuo e silenzioso.

Le novità più evidenti includono un rinnovato display LCD IPS del 30% più grande rispetto alla precedente generazione. Il display si abbina ad un nuovo anello LED RGB che permette di personalizzare la build a seconda delle esigenze. Infatti, il Kraken Elite è compatibile con l’app NZXT CAM che consente di personalizzare le luci RGB e proiettare immagini, GIF e scritte sul display.

Gli utenti più tradizionalisti potrebbero scegliere di mostrare le temperature di sistema mentre quelli più innovativi potrebbero optare per immagini e video provenienti da YouTube, Spotify e Google Photos. Per possibilità di personalizzazione sono tantissime, tra cui la possibilità di regolare l’anello LED RGB e sincronizzarlo con il resto della build.

Dal punto di vista tecnico, il Kraken Elite è compatibile con i socket CPU più diffusi, tra cui gli Intel LGA 1851/1700, 1200/115X e le soluzioni AMD AM5, AM4. Gli ingegneri di NZXT hanno studiato un layout che potesse favorire la pulizia interna per soddisfare gli utenti appassionati di cable management.

Come affermato da Johnny Hou, fondatore e CEO di NZXT: “Anni di esperienza nella creazione di AIO ad alte prestazioni ci hanno permesso di sviluppare il nuovo Kraken Elite, progettato per soddisfare le crescenti esigenze di raffreddamento. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con CoolIT per migliorare ulteriormente le prestazioni del Kraken e stabilire nuovi standard del settore”.

Il Kraken Elite è disponibile nella versione 240 al prezzo di 249,90 euro o nella versione 360 a 304,90 euro, entrambi in colorazione nera. La versione RGB parte dal Kraken Elite RGB 240, in colorazione nera o bianca, a 269,90 euro per arrivare alla versione 360 il cui prezzo è fissato a 329,90 euro.