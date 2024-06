In occasione del Computex 2024, NZXT ha voluto mostrare al mondo una nuova linea di prodotti pensati per il mondo PC e i suoi esigenti utenti. La community è da sempre un elemento fondamentale per il brand e le nuove soluzioni sono ottimizzate per ridefinire il PC-building.

Il settore del gaming è in forte ascesa e sono tantissimi gli utenti che vogliono crearsi un set-up adatto alle proprio esigenze. Per questo, NZXT offre soluzioni adatte sia a tutti coloro i quali realizzano una build da zero ma è possibile utilizzare l’hardware del produttore per aggiornare una soluzione esistente.

In particolare, le novità presentate al Computex 2024 riguardano diverse aree dei PC e si passa da fattori estetici a quelli funzionali. I nuovi hardware lanciati sono le ventole single-frame F-Series RGB Core,il case NZXT H7 Flow e i nuovi alimentatori C-Series ATX 3.1.

NZXT ha presentato al Computex 2024 una nuova serie di dispositivi pensati per rendere unico e prestazionale il proprio PC da gaming

NZXT F Series RGB Core Single-Frame Fans

Le ventole single-frame si suddividono nei modelli F240, F280 e F360 RGB Core per adattarsi a tutte le esigenze dei gamer. Grazie ad un design elegante e alla facilità di installazione, permettono di ridurre al minimo la presenza di viti e cavi. In questo modo è possibile rendere ogni build pulita.

Disponibili da giugno 2024, il prezzo del modello F240 è di 44,99 euro che sale a 49.99 euro per la versione F280. L’ultimo variante, la F360 sarà disponibile al prezzo di 69,99 euro. Queste nuove ventole sia affiancheranno a quelle già presenti come Quiet Airflow e Static Pressure che potranno godere di novità tecniche per migliorare il raffreddamento.

NZXT H7 Flow Case

Il case H7 Flow maniene la propria struttura da mid-tower con un design a doppia camera per poter esporre la propria build. Le soluzioni moderne ed eleganti permettono di creare un setup completo che possa soddisfare le esigenze di prestazioni, senza rinunciare alla dissipazione.

Nella nuova versione del case NZXT è possibile posizionare tre ventole da 120 mm sul fondo e tre ventole uguali in posizione frontale. I pannelli frontali traforati permettono il passaggio dell’aria e è presente anche il supporto per l’installazione facilitata delle varie componenti. Disponibile da giugno 2024, il prezzo per H7 Flow è di 139,99 euro mentre per la variante RGB si passa a 159,99 euro.

Alimentatori NZXT C-Series Gold e Platinum ATX 3.1

I nuovi alimentatori della C-Series Gold sono pensati per supportare le GPU di ultimissima generazione. Sono compatibili con gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1 e possono gestire tutte le componenti moderne e anche delle prossime generazioni.

Disponibili nei formati 850W, 1000W e 1200W, uniscono potenza e silenziosità. I prezzi partono da 144.90 euro e possono arrivare a 204.90 euro a seconda della potenza e della colorazione.

L’alimentatore C1500 Platinum, invece, rappresenta l’apice della tecnologia NZXT offrendo nuove tecnologie che permettono di ottenere un’efficienza più elevata. In questo caso, si tratta di un prodotto di fascia molto alta che arriva a costare 329,90 euro.