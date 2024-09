Nothing Ear (a) sono le nuove cuffiette bluetooth di ultima generazione che Nothing, azienda in forte crescita nell’ultimo periodo, ha deciso di lanciare sul mercato, mettendole effettivamente a disposizione di un pubblico davvero ampio di consumatori.

Caratterizzate da un look e design davvero unici nel loro genere, le cuffiette presentano infatti una parte interna completamente trasparente, che permette di vedere le componenti, con una esterna di colore variabile (nel nostro caso è Gialla). La stessa viene ripresa nella parte interna della custodia di ricarica, la quale è a sua volta corredata da un piccolo sportellino trasparente. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo installato, sia esso Android, iOS o similari.

Nothing Ear (a): lo sconto è da pazzi

Nothing Ear (a) sono in vendita in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi dal miglior rapporto qualità/prezzo, avete capito bene, le tanto amate cuffiette dal design pressoché unico, sono in vendita a 79 euro, riuscendo a risparmiare più di 40 euro dal listino originario, che era di 129 euro (il prezzo più basso raggiunto recentemente era di 99 euro). Premete qui per effettuare l’ordine.

La cancellazione attiva del rumore può sopprimere rumori fino a 45 dB, supportano audio Hi-Res con LDAC ed una autonomia complessiva, dati alla mano, fino a circa 42,5 ore complessive. Al suo interno è possibile trovare un driver molto potente da 11 millimetri, capace di restituire un suono chiaro, incisivo ed intenso, raddoppiando a tutti gli effetti la potenza delle Ear (2) per bassi sempre più profondi. Il design presenta anche qualche piccola novità, come due nuove prese d’aria, per migliorare il flusso e di conseguenza anche avere una minore distorsione, per una migliore nitidezza generale della resa audio.