Ecoflow è un’azienda specializzata in batterie e accumulatori. Durante l’ultimo IFA la società ha presentato un nuovo strumento molto interessante. Si tratta di un cappello foderato in pannelli flessibili con 2.4 ampere di uscita. Il piccolo pannello presente riesce a generare una quantità di corrente tale da riuscire a ricaricare il proprio smartphone.

Un traguardo importante se si considera che sono già stati realizzati progetti simili, ma che quest’ultimi non riuscivano a sostenere tale ciclo di ricarica.

Ecoflow presenta i suoi cappelli solari

Il nuovo Power Hat è indirizzato soprattutto a trekker, pescatori ed appassionati di outdoor. Il cappello presentato da Ecoflow può essere piegato. Inoltre, risulta anche essere impermeabile. Può essere immerso e lavato grazie alla protezione IP65. Quest’ultima copre il piccolo inverter che risulta nascosto sotto la falda del cappello. Ci sono due uscite, una porta USB-A e una USB-C.

Nel dettaglio, il dispositivo è costituito da dieci celle fotovoltaiche monocristalline. Quest’ultime sono disposte a corona, forma perfetta per attirare, in ogni zona, i raggi del sole. Il peso del cappello è di soli 370 grammi.

Le caratteristiche del Power Hat di Ecoflow lo rendono ideale per ricaricare, in tre ore, uno smartphone dotato di una batteria da 5000 mAh. Il cappello verrà venduto al pubblico con due dimensioni diverse. La prima M/L e la seconda L/XL. In entrambi i casi i pannelli non cambiano, mentre il diametro cambia, anche se poco. Si passa infatti da 57 a 61 cm. A cambiare invece è la vestibilità.

Durante l’IFA, EcoFlow non si è limitata a presentare il nuovo innovativo cappello solare che funge da caricabatterie. L’azienda ha presentato anche due PowerStation della serie River 3 e Delta 3. Entrambe le serie, che hanno reso EcoFlow famosa, vengono ora rinnovate. Durante la presentazione sono stati presentati una serie di nuovi modelli davvero interessanti per tutto il settore.