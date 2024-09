Apple iPhone 15 Pro è disponibile all’acquisto ad un prezzo davvero surreale, un risparmio che pochi altri possono trovare sui vari store sparsi per il web, o per tutta l’Italia, essendo in vendita oggi con una riduzione di quasi 300 euro sul listino originario.

Il terminale ha dimensioni in linea con i soliti standard di Apple, raggiungendo per la precisione 146,6 x 70,6 x 8,25 millimetri, ed un peso di soli 187 grammi, il che facilita sicuramente la trasportabilità e l’utilizzo in mobilità. Il prodotto integra al proprio interno il processore A17 Pro di Apple, con una GPU 6-core ed anche una configurazione di 8GB di RAM, che viene a sua volta completata dalla presenza di 128GB (che ricordiamo non sono espandibili in alcun modo).

Apple iPhone 15 Pro: la promozione di oggi

Il prezzo promozionale di questo dispositivo vi lascerà davvero a bocca aperta, infatti gli utenti di base lo dovrebbero acquistare a 1239 euro, ma è quando la promozione sale di livello che l’avvicinamento è favorito al pubblico, infatti lo sconto del 19% abbassa la spesa di circa 300 euro, fino ad arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a a 999 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti: un principale da 48 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un bokeh da 12 megapixel. La risoluzione massima è da 8000 x 6000 pixel, con video che vengono registrati in 4K a 60fps. La batteria, alla fine è da 3274mAh, un quantitativo che a conti fatti potrebbe sembrare ridotto, ma che allo stesso tempo riesce a garantire una buona resa complessiva, in termini soprattutto di durata e di autonomia.