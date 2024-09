Uno dei prodotti di cui si parla di più negli ultimi tempi è senza alcun dubbio la console di seconda generazione che Nintendo è in procinto di lanciare nel corso dei prossimi mesi, ovviamente il prodotto in questione è Nintendo Switch 2, La console scomponibile Infatti, dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno, solo che la presentazione secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe avvenire intorno al mese di settembre attualmente in corso.

Ovviamente, col passare del tempo le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e ci preannunciano dettagli sempre più dettagliati in merito a come sarà il prodotto in arrivo dalla nota azienda nipponica.

In passato, infatti, abbiamo avuto notizie in merito a come sarà il display della prossima console di Nintendo, dei dettagli in più sui tanto discussi joycon e ora arrivano delle indiscrezioni su quella che sarà una nuova funzionalità inedita per Nintendo Switch 2, riciclata però, dalla lontana parente Nintendo Wii U.

Dual screen

Stando a quanto emerso nelle ultime settimane, sembrerebbe che la prossima console di Nintendo avrà la possibilità di sfruttare il dual screen per consentire delle sessioni multiplayer in locale utilizzando il display di switch e un display esterno, consentendo di conseguenza di evitare il famoso split screen, che va irrimediabilmente a ridurre lo spazio utile di gioco per ogni giocatore.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio che deve necessariamente essere confermata e che lascia aperti molti scetticismi, in molti hanno infatti il dubbio in merito all’elaborazione di due sorgenti video diverse che necessiterebbero entrambe di essere renderizzate dal processore di Switch 2, in molti pensano infatti che tale funzione potrebbe essere disponibile solo per i videogiochi più leggeri e non per i titoli più pesanti, ovviamente il tutto resta da confermare.

Per il resto, altri rumors parlano di un possibile annuncio a settembre che però divide le acque, secondo alcuni Insider infatti Nintendo annuncerà una nuova console a settembre ma non si tratterà di switch 2 bensì di switch OLED, notizia che indubbiamente necessita anche questa di conferma che probabilmente risiederà nell’annuncio vero e proprio da parte di Nintendo.