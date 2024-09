Un prodotto che sta certamente facendo parlare molto di sé e senza alcun dubbio PlayStation 5 Pro, la console di prossima generazione di casa Sony infatti è attesissima da tutta la community e ovviamente riscriverà il concetto di console da salotto dal momento che porterà con sé una ventata di rinnovamento soprattutto in termini di prestazioni e di gestione dell’intelligenza artificiale e del day tracing.

Ovviamente come succede in ognuno di questi casi tutti i mesi antecedenti alla presentazione stanno vedendo l’arrivo di numerose indiscrezioni riguardo il prodotto in arrivo, anche in questo caso stiamo assistendo infatti a tantissime voci di corridoio che ci stanno preannunciando ogni dettaglio sulla console, dal design alle prestazioni, come ovvio che sia ora è arrivato il momento del dettaglio più bollente, stiamo parlando infatti del prezzo.

Il costo di PS5 Pro

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete il prezzo della prossima console di Sony dovrebbe attestarsi sul mercato americano tra i 600 e i 650 $, ciò significa che è altamente probabile che nel mercato europeo costerà intorno ai 650 €, come se non bastasse secondo molti analisti ciò non porterà ad un abbassamento di prezzo di PlayStation 5 standard, la quale tra l’altro ha assistito ad un aumento proprio del prezzo negli ultimi tempi in Giappone, che non lascia ben sperare.

Per il resto, Sony sembra essere abbastanza convinta che la nuova console in arrivo a cavallo con il prossimo anno riguarderà una nicchia di utenza, proprio come quanto successo con PlayStation 4 Pro, la quale è stata acquistata al lancio all’incirca dal 15% degli utenti facenti parte della famiglia di Sony, secondo cui anche la prossima console rispetterà tale previsione.

Non rimane dunque che attendere per vedere se le previsioni sono corrette sia per quanto riguarda le indiscrezioni sul prezzo sia per quanto riguarda i dati di vendita futuri.