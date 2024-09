Meta è alle prese con una serie di cambiamenti per le sue applicazioni. In particolare, per WhatsApp e Messenger sono in arrivo diversi aggiornamenti interessanti. Quest’ultimi hanno lo scopo di portare le app di messaggistica ad adeguarsi all’interoperabilità con altri servizi. Tale intervento è previsto dal recente Digital Markets Act (DMA) dell’UE. Secondo l’articolo7, infatti, è previsto che i gatekeeper permettano nelle proprie app di scambiare messaggi anche con applicazioni di terze parti.

WhatsApp e Messenger si adattano al DMA

Secondo quanto emerso dalla nuova strategia di Meta, le due piattaforme a partire dal 2025 avranno una nuova opzione. Quest’ultima permetterà agli utenti di creare gruppi anche con persone che usano altre applicazioni di messaggistica. Ciò significa che presto sarà possibile aprire WhatsApp e Messenger e conversare anche con persone che utilizzano piattaforme diverse. Tutte le applicazioni di messaggistica risulteranno integrate. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di consentire una comunicazione tra gli utenti più interattiva e veloce.

Per permettere tale integrazione sarà necessario che le app di terze parti che intendono integrarsi con WhatsApp usino lo stesso Signal Protocol per la crittografia. Quest’ultimo verrà reso disponibile da Meta stessa, dopo che verrà sottoscritto il nuovo accordo.

Ad arricchire ulteriormente tale intervento, arriveranno anche le chiamate vocali e le videochiamate. Quest’ultimi potranno essere effettuate tra WhatsApp e app di terze parti. Tale cambiamento arriverà a partire dal 2027 e verrà accompagnato da altre funzionalità che favoriscono l’integrazione tra le diverse piattaforme.

Si tratta di novità molto interessanti, che non solo rispondono alle nuove normative del DMA imposte dall’Unione Europea. Con tali iniziative, WhatsApp e Messenger sono pronte ad integrare nuove funzioni per l’interoperabilità. Quest’ultime potranno essere attivate o meno dagli utenti in base alle proprie esigenze. Sarà interessante vedere come WhatsApp si evolverà negli anni con l’arrivo di queste nuove impostazioni offerte come risposta al nuovo DMA.