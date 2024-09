Haier ha presentato, durante l’IFA 2024, un nuovo strumento che verrà inserito nelle lavastoviglie a partire dall’anno prossimo. Si tratta di una nuova luce, denominata Biovitae. Quest’ultima è in grado di sanificare le stoviglie. La promessa dell’azienda è quella che il 99,99% della carica batterica sparirà dalle stoviglie durante il processo di lavaggio. Ciò vale anche quando vengono lasciate per più di qualche ora prima dell’avvio della lavastoviglie. I migliori modelli Haier, in questo modo, potranno raggiungere una classe energetica A – 40%.

Haier lavora ad una nuova luce sanificante

Il sistema, come accennato, arriverà sui primi modelli a partire dal prossimo anno. Si basa su una doppia emissione in uno spettro visibile, non UV. La luce agisce sullo strato creato dai batteri per difendersi dall’acqua e il calore e agisce per eliminarli. Inoltre, è importante sottolineare che secondo quanto spiegato da Haier, la luce è totalmente sicura per gli occhi.

La luce viene emessa a mezza altezza, con una direzione che punta al fondo della lavastoviglie. Quest’ultima viene poi riflessa in tutte le direzioni grazie alla vasca che è caratterizzata da una finitura metallica in acciaio. Tale sistema permette alla luce di raggiungere tutte le stoviglie anche quelle con la cavità rivolta verso il basso. Ciò garantisce una sanificazione completa.

Haier, in questo modo, non solo garantisce che con il lavaggio tutte le stoviglie siano disinfettate, ma garantisce anche una riduzione dei consumi. Ciò è possibile grazie alla garanzia che l’azzeramento della carica batterica avviene anche con lavaggi che non raggiungono alte temperature.

Quest’ultimo dettaglio vale ancora di più se si considera il miglioramento per il risparmio energetico delle lavastoviglie Haier. Ciò si realizza con l’uso della pompa per il calore per riscaldare l’acqua. Si tratta di un componente che risulta più costoso rispetto alle resistenze classiche, ma allo stesso tempo è molto più efficiente. Dettagli che rendono le prossime lavastoviglie di Haier sempre più accattivanti.