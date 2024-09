Iliad: 250 GIGA in 5G ancora disponibili, ecco 3 offerte e un REGALO

È anche oggi Iliad il gestore da abbattere ma su questo non c’erano dubbi. Questo provider è stato in grado di mettere sotto tutte le altre aziende che infatti si sono ritrovate a soccombere.

Sono ancora disponibili tre offerte sul sito ufficiale, tutte piene di contenuti e con prezzi davvero allettanti per chiunque stia cercando un nuovo gestore.

Iliad: nuove promo a disposizione, ecco quella da 250 giga al mese con il 5G

La prima offerta disponibile è la Flash 200, la quale scade tra due giorni. Al suo interno 200 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti per 9,99 € al mese per sempre. La seconda offerta è la Giga 120 che offre 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre, mentre la terza è la Giga 250 con 250 giga in 5G per 11,99 € al mese per sempre.

Tutte le offerte appena citate sono interessanti ma quelle che costano dai 9,99 € al mese in su lo sono ancora di più. È conquista infatti che Iliad permette di avere anche l’offerta in fibra ottica ad un prezzo di soli 19,99 € al mese. Tornando al 5G, è gratuito per sempre, o almeno fin quando si possederà l’offerta mobile.

Ovviamente Iliad va sempre a favore dei suoi utenti e infatti, oltre a concedere tanti contenuti e soprattutto prezzi molto bassi, permette anche di disdire l’offerta. Non ci sono penali da pagare e non ci sono problemi che ne derivano, basta seguire le condizioni che il gestore è detta.

L’utente può infatti recedere dal contratto in qualsiasi momento, e senza nessun costo, con preavviso di almeno 30 giorni. Queste in basso sono le varie modalità:

– dandone comunicazione scritta (trovi il modulo dedicato qui ) accompagnata dal tuo numero di telefono mobile, dai tuoi dati personali e copia di un tuo documento di identità a: Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano, fax +39 02 30377960 (sia dall’Italia sia dall’estero)

– recandoti presso gli iliad Store

– inoltrando richiesta attraverso la tua Area Personale

La disattivazione del servizio avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e la fatturazione continuerà fino all’effettiva chiusura del servizio.