Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro porta una svolta nelle connessioni internet. Mette in campo prestazioni mai viste fino ad ora. Questo router è compatibile sia con le tradizionali connessioni DSL, sia con quelle più avanzate in fibra ottica. Il dispositivo supporta lo standard GPON (fino a 2,5 Gbit/s) ed anche l’AON (fino a 1 Gbit/s). Grazie a tale aspetto permette una velocità di trasmissione straordinaria. Quello che fa davvero la differenza è l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 7. Il Wi-Fi 7 sfrutta la banda a 6 GHz per offrire velocità multi-gigabit fino a 18,5 Gbit/s complessivi.

Tramite una larghezza di canale fino a 320 MHz, il Wi-Fi 7 poi permette una maggiore efficienza e un throughput elevato. Ciò vale anche su lunghe distanze e con numerosi dispositivi collegati. Le latenze ridotte e la gestione intelligente delle interferenze fanno sì che applicazioni come streaming in 4K, realtà virtuale e gaming online funzionino senza intoppi. La rete Wi-Fi, inoltre, diventa più stabile grazie alla capacità del router di rilevare e escludere le aree disturbate.

Caratteristiche aggiuntive del router con Wi-Fi 7

Oltre a garantire consentire alta velocità, il FRITZ!Box 5690 Pro regala una flessibilità pazzesca. Si adatta perfettamente sia alle connessioni in fibra ottica che a quelle DSL fino a 300 Mbit/s. Diventa così un’opzione versatile per utenti con diverse necessità di connettività. Dispone inoltre di 4 porte LAN Gigabit e una porta WAN/LAN a 2,5 Gbit, per supportare connessioni cablate veloci e stabili.

Il FRITZ!Box non è solo un router potente, ma anche il cuore della Smart Home. Supporta i protocolli Zigbee e DECT ULE, consentendo il controllo di dispositivi come lampadine smart, prese intelligenti e termovalvole direttamente dal router. Grazie alla base DECT integrata, si possono connettere fino a 6 telefoni cordless, rendendo questo router ideale per chi cerca una soluzione integrata anche per la telefonia. Il router sarà anche presto compatibile con Matter, il nuovo standard per la Smart Home, consentendo un’integrazione ancora più grande.

A completare il tutto, il FRITZ!Box 5690 Pro include funzionalità avanzate di sicurezza. Troviamo l’accesso remoto sicuro via VPN (IPSec e WireGuard) ed un sistema di crittografia WPA3 per la protezione della rete Wi-Fi. Per gestire le memorie di rete, il router dispone di una porta USB 3.1 che permette di condividere file e contenuti multimediali attraverso il FRITZ!NAS. Il prezzo di vendita? 369 € IVA inclusa. Un router che si dimostra essere un’ottima scelta per chi cerca qualcosa all’avanguardia.