In un ambiente competitivo come quello della telefonia, cambiare operatore non sempre è una scelta facile. Se siete alla ricerca di una nuova offerta che mette a disposizione un alto quantitativo di GIGA, e non solo, Kena Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta. L’operatore virtuale ha messo a disposizione di tutti i nuovi clienti una promozione imperdibile. È possibile procedere all’attivazione richiedono la portabilità da altri operatori. La lista completa è disponibile sul sito web Kena nella pagina dedicata alla promozione. Ma cosa offre la nuova promo? Scopriamolo.

Imperdibile promo Kena Mobile: ecco i principali dettagli

L’operatore virtuale mette a disposizione dei nuovi utenti minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 200GB per navigare in internet in 4G. Il prezzo risulta essere molto più che vantaggioso. Si tratta di soli 5,99 euro mensili.

Con l’offerta Kena mette a disposizione 7,5 GB extra utilizzabili per navigare senza intoppi, o spese aggiuntive, anche in Europa. Un vantaggio da non sottovalutare soprattutto per chi ama viaggiare.

E non è tutto. Con la promo, Kena offre ai suoi utenti l’attivazione gratuita. Inoltre, il primo rinnovo è in regalo. Nell’offerta è inclusa anche la spedizione e la consegna della scheda SIM. Gli utenti potranno dunque riceverla senza dover pagare nessun costo aggiuntivo.

Kena, con la sua nuova offerta, non mette solo a disposizione un piano tariffario ricco e opzioni aggiuntive particolarmente vantaggiose. Gli utenti che decidono di sottoscrivere un’offerta con l’operatore virtuale hanno la possibilità di sfruttare una connessione stabile ed affidabile.

Se intendete cambiare gestore e siete interessati alla promo appena presentata, il consiglio è affrettarsi. Non è chiaro se la promozione avrà un tempo limitato e fino a quando sarà possibile attivarla. Dunque, è utile sbrigarsi per non perdere l’occasione. In un settore in continuo mutamento come quello della telefonia l’offerta di Kena Mobile rappresenta un vantaggio unico, assolutamente da non perdere.