Manchester United e Qualcomm: partnership estesa fino al 2029

Il Manchester United ha annunciato il prolungamento della partnership con Qualcomm Technologies fino al 2029. Al centro dell’accordo c’è il marchio Snapdragon, che continuerà a campeggiare sulle maglie ufficiali del club inglese. Questa decisione è stata motivata dai risultati positivi ottenuti dal lancio delle nuove divise, sulle quali per la prima volta è apparso il logo del processore. Ma perché questa collaborazione è così rilevante? I numeri parlano chiaro. I contenuti relativi alle nuove maglie hanno registrato oltre 2 miliardi di impressioni sui media globali, segnando un record storico per il club.

La community di Snapdragon Insiders ha visto una crescita impressionante, con un aumento del 256% dopo il lancio della maglia casalinga. Ciò dimostra quanto l’unione tra sport e tecnologia possa portare interesse e coinvolgere persone. Le maglie stesse sono state protagoniste di un’esperienza interattiva di realtà aumentata, che ha permesso ai tifosi di vivere virtualmente l’atmosfera dell’Old Trafford. Una strategia innovativa che ha segnato una “prima volta” per il club. Essa rafforza poi ulteriormente l’impegno reciproco tra Manchester United e Qualcomm.

Nuove opportunità per Qualcomm

L’estensione della partnership tra Snapdragon e Manchester United non si limita alle maglie. Qualcomm ha ottenuto ulteriori diritti, inclusi quelli relativi al settore dei PC e la possibilità di posizionare un secondo logo sul retro delle maglie per la stagione 2024/25, sotto i numeri della squadra. Questo nuovo design, già visibile in eventi come il Community Shield, sarà presente anche nelle partite della Women’s Super League e nelle competizioni giovanili.

Il futuro della partnership appare promettente. Omar Berrada, amministratore delegato del Manchester United, ritiene che Snapdragon e il club siano un’accoppiata perfetta. Ha poi evidenziato l’ambizione condivisa di crescere e vincere non solo sul campo. Per Qualcomm, il prolungamento del contratto è un’opportunità per supportare il club. La società sarà al suo fianco in un momento cruciale. Il club sta attraversando infatti il ripensamento e la ristrutturazione dell’Old Trafford e del centro sportivo di Carrington. La collaborazione vuole anche coinvolgere i 1,1 miliardi di tifosi del Manchester United in tutto il mondo. Le società cercheranno di creare esperienze innovative e integrando i partner tecnologici all’interno del club. Qualcomm e Manchester United stanno costruendo un percorso che va ben oltre il calcio, fondendo sport e tecnologia in un modo inedito e speciale.