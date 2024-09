La nota azienda dedicata al mondo della connettività Netgear ha reso disponibili in Italia in via ufficiale il suo nuovo kit composto da router con due satelliti, rendendo di fatto noti disponibilità e prezzo, questi dispositivi costituiscono la punta di diamante dell’azienda dal momento che integrano il Wi-Fi 7 che consente una velocità di trasmissione 2,4 volte superiore rispetto allo standard precedente.

Nel dettaglio questo sistema offre performance di alto livello in grado di soddisfare letteralmente tutte le esigenze anche in caso di famiglie numerose, e presenti infatti il supporto a streaming simultanei in 4K o 8K, video conferenze, giochi e tanto altro ancora, grazie al kit da tre elementi è possibile coprire una superficie quadrata pari a 540 m, la combinazione tra modem e satelliti che sfruttano le bande a 5 e a 6 GHz consente una stabilità di connessione davvero senza precedenti e soprattutto di mantenere connesso ogni ambiente della casa.

Ogni unità presenta nel kit contiene quattro antenne interne ad alte prestazioni che consentono allo stesso tempo un design pulito e gradevole alla vista e integrano anche degli amplificatori ad alta potenza per una copertura a 360° indipendentemente dalla loro posizione in casa, come se non bastasse il kit offre anche un blocco delle interferenze selettivo per aumentare ulteriormente la stabilità di rete.

Orbi 770 E attualmente disponibile solo nello store ufficiale, ma presto arriverà anche presso i rivenditori autorizzati, il prezzo si organizza in due possibilità, il pack da due dispositivi con router e satellite a 699,99 € mentre il pack da tre dispositivi con router e due satelliti a 999,99 €, i satelliti sono acquistabili a parte anche al prezzo di 399,99 €.

Specifiche tecniche