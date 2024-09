Se fate uso di WhatsApp costantemente, in questi ultimi tempi potreste essere incappati in un tentativo di truffa bello e buono che sta colpendo la maggior parte degli utenti italiani, nelle ultime settimane infatti un messaggio fraudolento sta circolando sul noto social network di messaggistica istantanea con l’obiettivo di colpire gli utenti meno esperti, cercando di far trapelare i dati sensibili.

Si tratta di un fenomeno che ha preso largamente piede negli ultimi tempi, dal momento che i truffatori hanno capito di poter raggiungere una schiera di persone molto più ampia, sfruttando il noto social network, un problema decisamente non da sottovalutare dal momento che potenzialmente chiunque è una vittima.

Questa truffa in Italia sta colpendo tantissime persone e si palesa come un banale messaggio che però nasconde un pericolo ben celato che potrebbe portare a danni irreversibili come la perdita dei propri dati anagrafici o dei codici di accesso al proprio conto corrente, con conseguenze senza alcun dubbio incalcolabili.

La truffa

La truffa di cui vi parliamo oggi dunque esordisce con un banale messaggio di testo che arriva da un numero non presente nei vostri contatti con un prefisso a dir poco non comune, quest’ultimo recita semplicemente le parole “Ciao hai un minuto ?“, o frasi sinonimi, un messaggio che a prima vista sembra banale ma che in caso di risposta lascerebbe spazio ad altri messaggi, pensate per indurre la vittima a compiere delle azioni specifiche, facendole abbassare la guardia con la promessa di facili guadagni o ricatti a sfondo sessuale.

Ovviamente ciò che dovete fare è molto semplice, non rispondete e segnalate immediatamente tutto a WhatsApp, dopodiché è bloccato il contatto che vi ha scritto, il secondo step è indubbiamente quello di restare informati il più possibile sulle nuove truffe in giro per il web in modo da avere gli occhi sempre pronti a riconoscere il pericolo.