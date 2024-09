Truffa pericolosa: gli utenti rischiano di perdere soldi con un messaggio

Scampare alle truffe che girano sul web è difficilissimo visto che si stanno adeguando sempre di più ai canoni attuali. Ogni truffa che viene fuori è sempre più difficile da identificare ed è per questo che bisogna stare in guardia ogni giorno.

L’unico modo per non caderci è non cliccare sui link presenti all’interno dei testi, i quali infatti potrebbero essere il vero tranello.

Truffa con messaggi di tipo phishing, ecco il nuovo inganno prendere forma con delle e-mail

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Alene, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare sesso nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un orgasmo.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere amata e venerata ogni giorno della mia vita. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di piacere.

Ti invito a discutere di questo problema, possiamo farlo nella chat, se vai sul mio profilo Alene_lovery, vedrai le mie foto.

La tua grande fan, Alene“.

Questo testo lascia capire fin da subito che il problema è abbastanza chiaro a tutti. La truffa può agire con un messaggio che all’apparenza può sembrare provenire da un sito di incontri, ma in realtà non è altro che frutto della grande immaginazione dei truffatori. Purtroppo non è il solo testo che sta girando in queste ore come si può vedere qui in basso, siccome ce n’è anche un altro:

“Ciao, mi chiamo Annemette, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Sexy-Annemette669 durante la ricerca.

Grazie e a presto...”