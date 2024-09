Uno dei prodotti più attesi e senza alcun dubbio la console di prossima generazione di sogno, l’azienda giapponese si sta infatti preparando al lancio del suo prodotto di punta e giorno dopo giorno le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e dettagliate, la console infatti dovrebbe arrivare a cavallo tra 2024 e 2025 ma la sua presentazione dovrebbe essere all’interno del mese di settembre, ecco dunque perché le info che circolano in rete si fanno sempre più dettagliate e cospicue.

L’ultima indiscrezione però ci arriva direttamente da Sony e non da terze parti, il merito va al 30º anniversario di PlayStation che è stato celebrato con un logo dedicato da parte di Sony che nasconde al suo interno un piccolo segreto non troppo celato, è infatti presente in secondo piano una silhouette che è assolutamente riconducibile a PlayStation 5 Pro.

L’immagine conferma il design

All’interno dell’immagine celebrativa per il 30º anniversario di PlayStation è infatti possibile notare un dettaglio all’interno del numero tre, è presente infatti una console che ricorda perfettamente il design già descritto in precedenza da altre indiscrezioni e che dunque dovrebbe essere quello della console in arrivo a fine anno, e infatti possibile riconoscere le tre strisce oblique che andranno a tagliare orizzontalmente e in diagonale la console.

Il design dunque dovrebbe essere proprio quello trapelato pochi giorni fa in rete e come se non bastasse, il noto e affidabile leaker billbil-kun, ha affermato di aver visionato una confezione di vendita del prodotto, sottolineando come Sony potrebbe nuovamente offrirlo in due versioni, sia con che senza lettore di unità ottiche, esattamente come fatto con l’attuale PlayStation 5, o addirittura che possa procedere a proporre soltanto una versione Digital.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale della console che dovrebbe avvenire questo mese, si vocifera infatti l’arrivo di un ulteriore State of Play che servirà come palcoscenico per la presentazione ufficiale della console midgen.