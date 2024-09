L’oggetto del momento su cui i riflettori non calano mai e senza alcun dubbio la prossima versione di PlayStation 5, stiamo parlando della variante Pro che approderà negli scaffali a fine 2024, ma che Sony non ha ancora annunciato, la console midgen è decisamente molto attesa al punto che i rumors intorno ad essa non cessano e anzi continuano ad aumentare mese dopo mese.

Se gli ultimi rumors circolati in rete ci hanno anticipato alcuni dettagli in merito il possibile periodo di arrivo, i più recenti ci consentono addirittura di farci un’idea sulle prestazioni che la console sarà in grado di offrire all’utenza, il noto leaker Kepler ci ha infatti fornito qualche dettaglio in più.

Potente e ottimista

secondo il leaker la console offrirà performance paragonabili a quella offerte da una scheda video AMD Radeon RX 7700 XT, con un occhio al ray tracing Che sarà decisamente migliorato, grazie a un lavoro di ottimizzazione o forse ad un hardware dedicato, non sono emersi dettagli in più ciò nonostante è possibile effettuare una piccola stima tenendo in considerazione proprio la scheda video utilizzata come termine di paragone.

la scheda in questione è infatti in grado di far girare un gioco pesante come Cyberpunk 2077 ad una risoluzione di 2160p e preset alti ad una media di 38fps, il discorso si fa ancora più soddisfacente con Marvel’s Spider-Man Remastered: si parla di risoluzione a 2.160p, 72 fps di media con preset “molto alto”.

Ovviamente si tratta di stime e previsioni che non rispecchiano con precisione quello che effettivamente avremo tra le mani, le console da gioco infatti godono di un processo di ottimizzazione, per far girare i videogiochi, di eccezione che sicuramente incrementerà le prestazioni reali durante l’utilizzo quotidiano, di conseguenza è possibile farsi un’idea ma la reale valutazione potremo farla solo a console in mano a fine anno.