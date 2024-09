Toyota GR Yaris TGR Italy: l’omaggio italiano al mondo dei rally

Toyota ha deciso di omaggiare la sua storica presenza nel mondo dei rally con una versione esclusiva della GR Yaris: la TGR Italy Limited Edition. Un’edizione speciale, realizzata in sole 51 unità, per celebrare il primo trionfo del marchio giapponese nel campionato di rally nel 1973. Il numero non è casuale, ma richiama il lungo legame che unisce Toyota al mondo delle competizioni.

La livrea di questa edizione limitata non passa inosservata. Il design rende omaggio palesemente al passato. Ispirata alla leggendaria Toyota Corolla Coupé Rally del 1973, la GR Yaris TGR Italy Limited Edition sfoggia un look iconico e moderno. Dominata dal bianco, è attraversata da due strisce rosse che corrono lungo la carrozzeria, evocando le glorie del passato, le urla dei tifosi allo sfrecciare dell’auto. A completare il tutto, cerchi forgiati con finitura Heritage Gold che richiamano quelli della storica Corolla da competizione.

Un’esperienza esclusiva per i clienti italiani donata dalla Toyota

Un acquisto che va oltre la semplice auto: chi acquisterà la Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition entrerà a far parte della famiglia del TGR Italy, con esperienze esclusive come test drive con la Rally2 e VIP pass per il campionato 2025. Non è solo l’estetica a fare la differenza. La Toyota Yaris di questa edizione speciale è equipaggiata con pneumatici sportivi Pirelli P Zero Trofeo R, pensati per migliorare le performance su strada. E sotto il cofano? Il motore turbo a 3 cilindri da 1.6 litri capace di sprigionare 280 CV e 390 Nm di coppia, garantendo prestazioni da vera auto da corsa. Un sogno per gli amanti della guida sportiva, che possono contare anche sulla comodità del cambio automatico.

Ma chi avrà la fortuna di accaparrarsi una delle 51 unità? Sarà sufficiente? Le prenotazioni, infatti, saranno aperte esclusivamente online sul sito ufficiale Toyota.it, a partire dal 9 settembre, al prezzo di 67.500 euro. È davvero solo una Yaris? Con la sua livrea storica, le prestazioni potenziate e un prezzo che riflette l’esclusività del progetto, questa Toyota GR Yaris non è certo un semplice omaggio al passato.