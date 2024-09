Se state cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, certamente una delle opzioni che dovreste prendere in considerazione è il noto operatore viola italiano ho. Mobile, quest’ultimo viene da un mese di agosto, decisamente ricco di novità che ha visto l’introduzione di numerose promozioni, decisamente accattivanti e competitive, con anche la possibilità di usufruire della connettività 5G recentemente attivata dal provider.

Il mese di settembre, come ogni mese, vede l’arrivo all’interno del catalogo di offerte di nuove possibilità che il provider mette a disposizione dei suoi clienti per mantenere attivo l’interesse e ovviamente competere sul mercato in modo da avere la fetta di utenza più grossa, magari sottraendola anche ai provider concorrenti, scopriamo insieme le offerte disponibili attualmente.

Tre promo per tutti

Come potete vedere dal banner presenti in alto, ho mobile Mette a disposizione tre offerte pensate per accontentare letteralmente chiunque, partiamo dalla prima, quest’ultima garantisce a 6,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti, fanno seguito poi la seconda promozione che ha 8,99 € al mese garantisce sempre minuti ed SMS illimitati abbinati però a 200 GB di traffico dati in 4G, seguita per ultimo poi dalla promo più ricca di tutte che a 11,99 € al mese garantisce 250 GB di traffico dati in 5G e anch’essa minuti ed SMS limitati verso tutti.

Ad accomunare queste tre promozioni e il costo di attivazione che sarà di 2,99 € se effettuate la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, la lista completa è consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, per il resto potrete scegliere se ricevere gratuitamente una Sim fisica a casa oppure attivare una eSIM, l’unico requisito è avere uno smartphone compatibile con questo tipo di formato.

Per il resto, se siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider per poi procedere all’attivazione direttamente dal vostro computer.