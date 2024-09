MSI Thin 15 è il notebook di fascia medio-alta che tutti devono acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un dispositivo che permetta loro di raggiungere discrete prestazioni non solo in ambito lavorativo, ma anche nel vero e proprio gaming.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo può essere acquistato su Amazon nella versione B13UCX-2008IT, ovvero con display da 15,6 pollici di diagonale, un buonissimo IPS LCD che raggiunge un refresh rate da 144Hz, così per avere la certezza di riuscire a non perdere performance con il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, un i7-13620H, il tutto accoppiato con la scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 2050 con 4GB di RAM dedicati. La ram è da 16GB con 3200MHz ed anche 512GB di memoria interna su PCIe4.

MSI Thin 15: la promozione Amazon di oggi

MSI Thin 15 è disponibile su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, infatti dovete sapere che lo stesso dispositivo è in vendita a più di 1000 euro, e solamente nelle ultime settimane aveva raggiunto un valore medio di 799 euro. Per rendere l’accesso ancora più appetibile al pubblico, Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente la spesa, sino ad arrivare al valore finale di soli 699 euro. Se lo volete acquistare, potete collegarvi subito qui.

Il design di questo dispositivo è di ottima qualità, è infatti realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, dimostrando a tutti gli effetti un livello superiore al normale, per la fascia di prezzo di posizionamento. MSI è ben consapevole della necessità di un buon sistema di raffreddamento, per questo motivo ha pensato di raffreddare il device anche quando è sotto carica, risultando molto più silenzioso, con ventole che funzionano più sporadicamente e la possibilità di godere di una buonissima connettività generale.