Vodafone, scegli le Silver a partire da 7 EURO: ecco fino a 200GB

Ogni gestore riesce ad avere il suo pubblico e la sua cornice di utenti affezionati che sembrano non andare mai via. Allo stesso tempo siccome i tempi sono cambiati, è molto più semplice perdere qualche cliente ed è per tale motivo che gli operatori tendono a lanciare campagne sempre più appetibili. Quella dell’ultimo periodo sembra essere davvero eccezionale e a farsi valere ci sono soprattutto i gestori più forti tra cui svetta Vodafone.

Quelli virtuali infatti sono riusciti a fare man bassa, rubando peraltro tantissimi utenti proprio alle realtà più forti e che hanno dato i natali alla telefonia mobile e non solo sul territorio italiano. Al momento però sembra essere ben chiara l’idea di Vodafone: l’obiettivo è quello di far tornare alla base numerosi utenti che possano in un certo qual modo apprezzare le offerte disponibili. Queste riescono a mettere in piazza contenuti incredibili ma anche prezzi molto più bassi, qualcosa a cui coloro che sceglievano un tempo Vodafone non erano abituati. L’obiettivo principale è quello di rubare utenti ai gestori virtuali e a realtà fortissime come Iliad, perciò ora si fa sul serio. Come al solito le offerte mobili disponibili sono due, tutte piene di giga e soprattutto tutte convenienti.

Vodafone rende ancora disponibile le sue offerte Silver, ecco cosa c’è a loro interno e quanto costano

Il mondo Vodafone è ancora una volta il meglio che c’è intorno agli utenti che vogliono avere tutto con qualità e questa volta anche con un discreto risparmio.

La prima offerta Silver costa 7,99 € al mese e permette di avere telefonate senza limiti con 200 messaggi e 100 giga in 4G. La seconda per 9,99 € al mese garantisce invece 150 giga in 4G.

Si possono avere anche 50 giga in più scegliendo il servizio SmartPay che è gratuito. A poter sottoscrivere queste offerte sono coloro che vengono da Iliad o dai gestori virtuali.