Non manca ormai molto al debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone della serie Galaxy FE di Samsung. Come sappiamo, infatti, l’azienda è quasi pronta a far debuttare ufficialmente il suo nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Fino ad ora sono emerse in rete numerose informazioni su questo nuovo dispositivo. Nel corso delle ultime ore, però, il noto sito web Android Headlines ha pubblicato alcune immagini renders che ci hanno così svelato le possibili colorazioni ufficiali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S24 FE, ecco le probabili colorazioni ufficiali di questo device

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete nuove immagini renders del prossimo Samsung Galaxy S24 FE che ci hanno così rivelato le possibili colorazioni ufficiali. Come già accennato in apertura, le immagini in questione sono state pubblicate sul noto sito web Android Headlines, quindi piuttosto affidabile in ambito tech.

Osservando dunque le immagini, possiamo scoprire come il nuovo device di casa Samsung sarà distribuito in almeno quattro colorazioni, denominate rispettivamente Blue, Graphite, Green e Yellow. È stato inoltre confermato ancora una volta il suo possibile design. Sul fronte, ci sarà un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore.

La parte posteriore sarà invece caratterizzata dalla presenza di tre sensori fotografici separati tra loro più un piccolo flash LED. A differenziare il nuovo device dai precedenti modelli , sarà però la presenza di un frame in alluminio piatto. La backcover e la parte frontale saranno invece protette da vetro. Sul fronte ci sarà il vetro Corning Gorilla Glass Victus+. Quest’ultimo proteggerà un pannello con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1900 nits.

Insomma, abbiamo ulteriori conferme riguardo a questo nuovo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung.