Continua la vasta campagna dell’operatore telefonico italiano WindTre per far tornare a sé i suoi ex clienti. In questi ultimi giorni abbiamo infatti visto numerose offerte interessanti proposte dall’operatore ai suoi ex clienti. Questa volta, però, l’operatore si sta rivolgendo ai suoi ex clienti di nazionalità straniera. A questi ultimi, l’operatore sta proponendo l’attivazione della sua super offerta di rete mobile WindTre Call Your Country Flash+ GO. Quest’ultima si caratterizza come sempre dal costo per il rinnovo mensile molto basso. Vediamo qui di seguito i messaggi.

WindTre tenta i suoi ex clienti di nazionalità straniera con questa super offerta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ai suoi ex clienti di nazionalità straniera l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre Call Your Country Flash+ GO. Quest’ultima ha un costo molto basso di appena 7,99 euro al mese.

A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico per navigare con connettività 4G. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 minuti di chiamate verso 53 paesi esteri. Per chi sceglierà come metodo di pagamento automatico Easy Pay, saranno invece inclusi fino a ben 200 GB di traffico dati sempre per navigare con connettività 4G. In questo caso, gli utenti dovranno sempre sostenere un costo per il rinnovo mensile di 7,99 euro al mese.

Anche questa volta, l’operatore sta proponendo l’attivazione di questa offerta con una nuova campagna SMS. Ecco il messaggio inviato questa volta dall’operatore telefonico WindTre.

“Torna in WINDTRE! Per te 150GIGA, min illimitati in Italia, 100 min verso 53 Paesi a 7,99 euro/mese. Attivazione 0 euro e SIM 10 euro. Info, costi, privacy e attivazione su windtre.it/cfpg o in Store fino al 30/09”.

Si tratta comunque di offerte personalizzate. Ad alcuni ex clienti, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di altre offerte.