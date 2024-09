La smart TV è sempre più richiesta dal pubblico, proprio come conseguenza della smodata diffusione dei servizi di streaming, di conseguenza oggi ci ritroviamo ad avere sul mercato numerosi modelli di qualità, spesso disponibili a cifre ben più basse di quanto avremmo mai pensato, come nel caso della smart TV Hisense, oggi in promozione esclusiva su Amazon.

La variante che potete acquistare ad un prezzo estremamente conveniente prevede una diagonale da 43 pollici, trattasi del modello 43E63NT, con supporto a Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, VIDAA Voice, lativù 4K ed ovviamente il DVB-T2 (comunemente conosciuto come digitale terrestre di seconda generazione).

Smart TV Hisense in offerta folle oggi

La smart TV di casa Hisense è in vendita in questi giorni su amazon con un risparmio mai visto prima d’ora, di base avrebbe un costo di circa 399 euro, con la promozione di questi giorni gli utenti si ritrovano a poter investire per il suo acquisto solamente 289 euro, con la riduzione del 6% sul prezzo più basso raggiunto recentemente, che era stato di 309 euro. Ordinatela subito qui.

Lanciata sul mercato nel corso del 2024, presenta un design molto classico, con base di appoggio suddivisa in due piedini posti ai lati del terminale stesso, che raggiunge dimensioni di 96,3 x 56 x 7,4 centimetri di profondità, il tutto garantito comunque da materiali di ottima qualità generale. Come ogni smart TV che si rispetti, anche la suddetta permette tranquillamente di accedere a tutte le applicazioni di streaming, quali sono Netflix, Prime Video di Amazon, Disney+ o YouTube, sfruttando il collegamento WiFi che potrà essere attivato alla stessa rete internet che si trova all’interno della vostra abitazione, così da essere sicuri di avere il massimo, con il minimo sforzo.