Sony ha deciso di arricchire la sua linea di proiettori introducendo due nuovi modelli ad alte prestazioni: VLP-XW6100ES (Bravia Projector 8) e XW8100ES (Bravia Projector 9), con il modello entry level che resterà inchiodato a 4.999 euro e l’altro che invece uscirà fuori produzione.

Le caratteristiche

I due dispositivi hanno un design letteralmente identico agli altri modelli, dei quali mantengono alcune caratteristiche di base ma ne migliorano in modo significativo altre, ad esempio abbiamo finalmente un processore video in grado di offrire un’attiva un’effettiva elaborazione di tone mapping dinamico per tutti i contenuti in HDR10 e HLG.

Tra le altre caratteristiche spicca l’arrivo delle matrici LCD riflessive SXRD 4K Ultra HD native (3840 x 2160 pixel) da 0,61”, aumenta anche la potenza della sorgente luminosa laser al fosforo da 20.000 ore di utilizzo garantito, con il XW6100ES certificato con 2700 lumen e il nuovo top di gamma XW8100ES che arriva a ben 3400 lumen.

Per quanto riguarda il contrasto dinamico invece, Sony non ha dichiarato il livello sebbene il nuovo processore, il medesimo in uso sui migliori televisori Bravia, garantisca superiori prestazioni in termini di contrasto dinamico grazie anche agli algoritmi “XR Deep Black” di modulazione laser.

Dal punto di vista della luce e delle lenti, a bordo abbiamo un obiettivo “Advanced Crisp Focused – ACF” asferico da 70mm prodotto in 13 elementi (uno in plastica e dodici in vetro), con sistema di messa a fuoco di tipo flottante privo di distorsione e di 4 vetri “Extra Low Dispersion”, ciò consente in termini pratici un rapporto di tiro compreso tra 1:1.35 – 2.84.

Per quanto riguarda i colori invece abbiamo l’algoritmo “XR Triluminos Pro”, il quale consente di raggiungere una copertura dello spazio colore DCI-P3 superiore al 95%, al quale si abbinano, per tenere contenti gli appassionati di videogiochi, due ingressi HDMI 2.1 con banda passante pari a 48Gbps, con supporto a trasmissioni a 4K fino a 120Hz.

Per quanto riguarda il prezzo invece, abbiamo VPL-XW6100ES in vendita a 15.999 euro e il VPL-XW8100ES in vendita a 25.999 euro.