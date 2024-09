Ninja Foodi è un brand che ha fatto dell’estetica e della cura dei dettagli uno dei propri punti di forza, infatti tutti i suoi prodotti sono estremamente belli da vedere e da toccare, sono realizzati in plastica con finitura opaca, in genere di colorazione nera, ed inserti dorati, a creare contrasto, oltre che accrescerne la qualità visiva (e l’eleganza). Su Amazon in questi giorni è possibile acquistare una friggitrice ad aria a doppia zona a prezzo scontato, stiamo parlando della Ninja Foodi FlexDrawer.

Il prodotto, precisamente è il modello AF500EUCP, raggiunge dimensioni di 49,4 x 31,6 x 32,7 centimetri, presentando un form factor leggermente più allungato rispetto agli standard dei dispositivi dello stesso tempo. Il sistema di controllo si focalizza sulla parte anteriore, dove possiamo trovare una serie di pulsanti poco in rilievo (sono comunque fisici), una rotellina per la scelta della modalità di utilizzo, oltre ad un piccolo schermo sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato (tra cui temperatura e tempo residuo).

Friggitrice ad aria Ninja Foodi in offerta Amazon

Un prezzo di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di questo bellissimo prodotto, infatti il suo listino è di 279 euro, cifra più che adeguata per la qualità e le prestazioni garantite, ma che allo stesso tempo viene ridotta del 30% da Amazon, per arrivare a poter investire solamente 197 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

La capacità del prodotto è più che adeguata, essendo una friggitrice ad aria a due zone, infatti, il consumatore si ritrova di fronte a 10,4 litri complessivi (suddivisi appunto in due aree differenti), le cui componenti sono completamente antiaderenti e lavabili in lavastoviglie. Ciò che rende il dispositivo più appetibile è sicuramente il design veramente unico ed elegante.