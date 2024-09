La promozione più interessante degli ultimi giorni va a toccare lo Huawei Watch Fit SE, una smartband, perché di smartwatch è davvero difficile parlare date le ridotte dimensioni, caratterizzato da un display AMOLED ad alta definizione da 1,64 pollici, completamente touchscreen, che garantisce un ampio sistema di controllo tramite anche il pulsante fisico posto sul lato destro del dispositivo stesso.

In vendita in svariate colorazioni e versioni, oggi vi parliamo della più classica in nero, con annesso cinturino in silicone del medesimo colore, ed ampissima compatibilità con tutti i sistemi operativi di riferimento: Android, iOS o HarmonyOS (il proprietario di Huawei stessa). Le funzioni cui gli utenti possono raggiungere non cambiano in relazione all’OS, troviamo ad esempio monitoraggio del sonno, il calcolo delle calorie bruciate, dei passi percorsi, delle distanze percorse ed una buona interazione con le notifiche, sebbene sia possibile solamente inviare risposte preimpostate.

Huawei Watch FIT SE: che sconto su Amazon

Occasione mai vista prima d’ora per acquistare Huawei Watch Fit SE pagando decisamente meno di quanto ci saremmo aspettati, il prodotto di base sarebbe in commercio a circa 100 euro, con la promozione attivata da Amazon, invece, la spesa viene ridotta di circa 30 euro, in questo modo il consumatore si ritrova a spendere solamente 69 euro per il suo acquisto (circa il 30% in meno), un risparmio davvero mai visto ed inatteso. Premete questo link per acquistare.

La garanzia è come al solito di 2 anni, molto buona è l’autonomia generale, dovete considerare infatti che il prodotto riesce a garantire un utilizzo di 9 giorni consecutivi prima di richiedere il collegamento alla presa a muro per la ricarica, che avviene sfruttando la basetta di ricarica che è possibile trovare in confezione (assente invece l’alimentatore fisico).