Indubbiamente uno degli elementi più importanti quando scegliete di sottoscrivere un nuovo numero di telefono o di cambiare operatore e la promozione che decidete di attivare su quest’ultimo, al giorno d’oggi le possibilità sono infinite grazie ai vari provider che garantiscono dei cataloghi di offerte ricchissime di opzioni e in grado di soddisfare letteralmente le necessità di chiunque venendo incontro anche alle possibilità economiche di ogni utente.

Tra i veri operatori che spiccano nel panorama italiano figura senza alcun dubbio ho. Mobile, L’operatore viola infatti vanta uno storico decisamente glorioso fatto di promozioni che le hanno garantito una popolarità davvero impressionante, si tratta infatti di uno dei maggiori operatori italiani al momento disponibili.

Dopo un mese di agosto, decisamente movimentato, l’operatore ha deciso di iniziare settembre con una promozione decisamente accattivante e ricchissima di possibilità, quest’ultima offre tutto il necessario in quantità e senza compromessi ad un prezzo decisamente competitivo, vediamola insieme.

Tutto incluso a 9,99 € al mese

La promo di oggi vi offre 200 GB di traffico dati in connessione 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti a soli 9,99 € al mese, come potete ben vedere la connettività dati di ultima generazione è presente di default senza costi aggiuntivi e il costo della Sim sarà completamente gratuito sia che decidiate di ricevere una Sim fisica sia di attivare una eSIM, il tutto avrà un costo di attivazione di 2,99 € se attivato un nuovo numero di telefono oppure effettuate la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici.

Per maggiori informazioni e per procedere all’attivazione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore dove è presente la promozione all’interno della pagina dedicata alle offerte mobile, per attivarla vi basteranno pochi semplici clic direttamente sul sito, se interessati, procedete dal momento che l’operatore potrebbe rimuoverla da un momento all’altro in quanto non è presente una data di termine della promo.