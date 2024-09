Kena Mobile continua ad offrire ai suoi utenti vantaggi sensazionali. A tal proposito, è stato annunciato che You&Kena continuerà anche per tutto il mese di settembre. La promo permette ai clienti che attivano due SIM in “coppia” nei negozi aderenti di ricevere un rimborso mensile. Quest’ultimo è pari a 2 euro e viene utilizzato in automatico per innovare l’offerta scelta per il proprio piano tariffario.

La procedura offre agli utenti che scelgono Kena Mobile, sia per coloro che richiedono un nuovo numero che per chi ne richiede la portabilità, la possibilità di ottenere un vantaggio da non sottovalutare. Ecco come procedere.

Kena Mobile: come attivare You&Kena

Gli utenti devono procedere attivando una coppia di SIM con la condivisione, da parte di un secondo utente, di un apposito codice. Quest’ultimo permetterà ad entrambi di ottenere un rimborso pari a 2 euro, come anticipato, sulla propria SIM Kena.

Nello specifico, una volta recatisi nei negozi aderenti, è necessario chiedere al rivenditore di inserire, durante l’attivazione, il codice “YOUEKENA”. Dopo aver completato l’acquisto il cliente in questione riceverà un SMS con il codice univoco del tipo YMxxxx. Quest’ultimo potrà essere inoltrato ad altri possibili clienti Kena. Quest’ultimi potranno utilizzare il codice ricevuto per acquistare una nuova SIM con una delle offerte compatibili.

La promo risultava attivabile fino allo scorso 31 agosto con il codice. Ora invece è stata annunciata una proroga che permetterà agli utenti di procedere fino al 30 settembre. Ciò salvo ulteriori proroghe. Il codice univoco che si riceverà potrà essere utilizzato fino al prossimo 9 ottobre. È importante ricordare che chi sceglie di attivare la promo You&Kena non può partecipare allo stesso tempo a “Porta un Amico in Kena”.

Come anticipato, entrambi i clienti possono ottenere un rimborso mensile di 2euro valido per tutto il tempo della loro permanenza con l’operatore virtuale. Il rimborso viene utilizzato in automatico per il rinnovo dell’offerta selezionata. Se una delle due linee viene disattivata, perde il rimborso anche il cliente rimasto.