Apple iPhone 14 non è più uno smartphone giovanissimo, infatti è sul mercato ormai da un paio di anni, ma nulla toglie che esistano utenti ancora effettivamente interessati al suo acquisto, a partire da coloro che vogliono entrare nell’ecosistema di Apple, senza dover investire cifre eccessive.

Le dimensioni del dispositivo sono inferiori a ciò che troviamo sul mercato, raggiungendo per la precisione 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso di 172 grammi. Il display è il solito ottimo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima di 1170 x 2532 pixel, ed anche una densità pixel di 457 ppi (con protezione Ceramic Shield). Il processore è l’Apple A15 Bionic, un esa-core con frequenza di clock a 3,22GHz, ed anche un’accoppiata di 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (ricordatevi che la ROM non è espandibile).

Apple iPhone 14: che offerta solo oggi

Sconto imperdibile applicato direttamente su Apple iPhone 14, gli utenti infatti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone di ottima qualità, risparmiando molto sul suo listino originario di 879 euro. L’offerta, del 24%, viene applicata in automatico da parte di Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 669 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Il comparto fotografico è perfettamente rappresentato nella parte posteriore da due sensori fotografici, entrambi da 12 megapixel, che possono raggiungere una risoluzione massima di 4000 x 3000 pixel, per quanto riguarda gli scatti fotografici, mentre i video salgono fino al 4K a 60fps, dimostrando una buonissima qualità complessiva, nonostante comunque si tratti di uno smartphone non propriamente recentissimo. La batteria, da 3279 mAh, come al solito rappresenta l’aspetto più negativo dello stesso prodotto, sicuramente migliorabile sotto questo specifico punto di vista, ma non in grado di inficiarne l’esperienza complessiva.