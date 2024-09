Durante il Salone dell’auto di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre, verrà presentato il nuovo C-SUV Dacia Bigster. La nuova vettura presenta dettagli particolarmente interessanti e punta a conquistare l’intero settore automobilistico in Europa. D’altronde, l’azienda ha già conquistato una grande fetta di mercato grazie alla Sandero. Quest’ultima risulta, al momento, la vettura più venduta in Europa.

Dacia Bigster: quali sono i datti emersi fino ad ora?

Il nuovo C-SUV nasce come la versione più grande della Duster. A tal proposito, la lunghezza sarà di 4,60 metri. Ciò significa che la Dacia Bigster sarà più grande della Duster di 30cm. Non ci sono differenze invece per la capienza. La vettura continuerà ad essere configurata per cinque passeggeri. Dettaglio che garantisce un maggiore spazio.

Per la nuova auto Dacia si parla di una possibile versione 4×4. Inoltre, potrebbe essere presentata con un motore 1.2 TCe 48V da 150 cavalli. Ciò con differenziale posteriore elettrico e–4WD. Il design della Bigster sembra essersi ispirato al concept presentato un anno fa. In tal senso, arriverà un dettaglio simile a quello della nuova Duster, ovvero alcuni elementi stilistici incorporati. Il bagagliaio della vettura dovrebbe essere più capiente. Mentre si promette un maggiore confort per i sedili. La plancia, invece, risulta simile a quella della Duster. Anche la nuova vettura, inoltre, presenterà uno schermo touch da 10 pollici per gli allestimenti superiori.

La Bigster di Dacia è attesa sul mercato per la fine del 2025. E avrà un prezzo di lancio che potrebbe aggirarsi intorno ai 22.000 euro circa. Anche in questo caso è possibile riscontrare una differenza con l’attuale Duster. Infatti, il prezzo di quest’ultima vettura risulta essere inferiore di all’incirca 3.000 euro.

L’aumento del prezzo non cambia che il prezzo resti altamente competitivo per il settore auto e nello specifico per quello dei C-SUV. Sarà interessante vedere come si posizionerà la nuova vettura nei mercati internazionali.