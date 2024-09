Salone di Parigi 2024: Renault e Dacia protagoniste

Il Salone di Parigi 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre, vedrà il Gruppo Renault al centro della scena con sette anteprime mondiali e due concept car. Tra le novità più attese c’è la Renault 4 elettrica, un modello strategico per l’elettrificazione del marchio. Insieme alla Renault 4, anche la Renault 5 elettrica farà parte dell’esposizione, consolidando la transizione del brand verso una mobilità più sostenibile.

Cosa ci riserva ancora il Gruppo Renault? Oltre ai modelli di serie, sarà svelato un concept che simboleggia l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Non mancherà la gamma E-Tech Full Hybrid, con modelli come il Symbioz e il Rafale che daranno prova della continua evoluzione tecnologica del brand.

Altre novità Renault e modelli Dacia

Anche Renault Pro+ porterà una novità importante. Arriva un concept che anticipa la prossima generazione di furgoni. Si vedrà poi la presentazione del Master H2-Tech, un veicolo a idrogeno frutto della collaborazione tra Renault e HYVIA. Questa costruzione è volte a completare l’offerta elettrica e a combustione interna della società.

E Dacia? Il marchio rumeno presenterà la sua gamma completa, con modelli come Duster, Spring, Sandero e Jogger, ma la vera novità sarà l’arrivo di un veicolo destinato al segmento C. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli specifici, si ipotizza che questo nuovo modello possa essere la versione di produzione del concept Bigster, che vedremo il prossimo anno. I visitatori potranno anche ammirare il prototipo Sandrider, che rappresenta l’impegno del marchio per il Campionato Mondiale di Rally-Raid a partire dal 2025.

Non solo Renault e Dacia, ma anche Alpine e Mobilize avranno un ruolo di primo piano al Salone di Parigi. Alpine presenterà la sua nuova A290, oltre a una showcar che anticipa il prossimo modello sportivo. L’attesa è tutta per la Alpenglow Hy6, alimentata da un innovativo motore a idrogeno. Mobilize, invece, si concentrerà su soluzioni urbane con i suoi quadricicli elettrici Duo e Bento, oltre a tecnologie di ricarica rapida per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica.