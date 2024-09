Lynk & Co Z10: debutta la prima elettrica del marchio

Lynk & Co ha finalmente lanciato la sua prima vettura elettrica, la Z10. Quali sono le caratteristiche che rendono questa vettura così interessante? Potrebbe davvero rappresentare una sfida per i marchi europei? La Lynk & Co Z10 ha come base la piattaforma SEA del Gruppo Geely. Si tratta di un’architettura versatile e progettata per dare prestazioni elevate con un basso impatto ambientale. Le dimensioni dell’auto sono imponenti. La Z10 misura infatti oltre 5 m di lunghezza. Ciò contribuisce a dimostrare l’ambizione del marchio di competere tra berline premium elettriche.

Prestazioni e tecnologia della nuova elettrica Lynk & Co Z10

Disponibile in cinque versioni, la Lynk & Co Z10 si distingue per la sua flessibilità. Le versioni con architettura a 400 V sono dotate di un motore singolo con una potenza massima di 200 kW. Questa struttura consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Le varianti più avanzate, con architettura a 800 V, promettono invece prestazioni ancora più alte. Il modello a doppio motore presenta una potenza di 580 kW. In tal caso l’auto raggiunge i 100 km/h in soli 3,8 secondi. Un’accelerazione degna delle migliori sportive sul mercato.

Ma le prestazioni non si fermano solo ai motori. La Z10 ha una batteria agli ioni di litio ferro fosfato (LFP). Le capacità vanno da 71 kWh per il modello base fino a 95 kWh per le versioni più performanti. Questo consente un’autonomia che può raggiungere i 806 km secondo il ciclo CLTC, un dato decisamente interessante per chi cerca una vettura elettrica con una lunga autonomia.

All’interno la Lynk & Co Z10 rispecchia ciò che si visualizza all’esterno: avanguardia. Il sistema infotainment è gestito da un chip AMD V2000A, garantendo un’elevata potenza di calcolo e un’esperienza del guidatore elevata. Anche i sistemi di assistenza alla guida, forniti da Lotus Robotics, sono un passo in avanti per sicurezza e comodità. Dal punto di vista del comfort, le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multi-link assicurano una guida molto pratica. Per i modelli di punta, sono presenti sospensioni pneumatiche a doppia camera. E il prezzo? In Cina, la Z10 ha un costo che parte da 25.000 euro circa. Ciò la rende particolarmente appetibile rispetto ad altre concorrenti. Anche se ancora non ci sono notizie su un possibile lancio in Europa, ciò che è chiaro è che Lynk & Co stia puntando a rendere l’elettrico accessibile con grandi prestazioni.