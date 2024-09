Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade: eleganza su misura

La Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade è l’ultima creazione del reparto Sonderwunsch di Porsche Exclusive Manufaktur. Il modello è stato realizzato per Porsche Asia Pacific. Quest’auto unica, svelato a Singapore e destinata a essere esposta in diverse località del Sud-est asiatico fino al prossimo anno, sarà poi messa all’asta. Ma cosa rende questa Taycan così speciale dalle altre?

Il punto di forza di questa one-off è senza dubbio la sua livrea. Porsche ha sperimentato, per la prima volta, la combinazione di due tinte Chromaflair – Urban Bamboo e Shifting Carbon. Queste vernici particolari sono frutto di un processo di sviluppo durato un anno. Hanno poi richiesto una fase di applicazione di circa 80 ore. Perché sono tanto particolari? Cambiano colore a seconda della luce e dell’angolo di visione. La tonalità Urban Bamboo richiama la giada, una pietra preziosa simbolo di longevità in Asia. La Shifting Carbon è invece un omaggio alla tradizione dell’azienda.

Design particolare e motore potente per la nuova Porsche elettrica

Oltre alla livrea, un altro elemento distintivo è il logo ispirato a LongMa. Per chi non lo sapesse si tratta di una figura mitologica cinese metà drago e metà cavallo. Questo simbolo non solo richiama l’anno in corso, il zodiacale del drago, ma raffigura anche un legame profondo con la cultura asiatica. Il logo è presente sui battitacco della Porsche e sui poggiatesta, conferendo un tocco di particolarità e di distintività.

Anche gli elementi in carbonio lucido, che sostituiscono le tradizionali finiture in Turbonite sul paraurti, sulle minigonne e sul diffusore posteriore, aggiungono un carattere deciso e raffinato. All’interno, i rivestimenti in Slate Grey ed Englishgreen completano un abitacolo lussuoso e personalizzato. Ma non è tutto solo nell’apparenza. La Taycan Turbo S Celestial Jade mantiene le prestazioni della versione di serie. Ha un doppio motore elettrico da 775 CV ed una batteria potente da 104,9 kWh. Essa garantisce al modello un’autonomia fino a 634 km. L’auto inoltre accelera sfrecciando da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi e raggiunge una velocità estrema di 260 km/h. Questa creazione Porsche sarà forse il futuro della personalizzazione automobilistica?